Андипал-Форте таблетки стрип, №100 - Запоріжжя (134962) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 96 аптеках
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Всього: таблетки (80)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Народна аптека
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), стрип (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (7)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 152
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Мед-сервіс
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Всього: таблетки (80)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 156
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Всього: стрип (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Аптека інтернет цін
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Всього: таблетки (80)
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Запоріжжя, вул. Українська, 57
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), стрип (1)
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (50)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Народна аптека
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Всього: таблетки (80)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Народна аптека
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Наявність на 2024-05-22 - 17:00