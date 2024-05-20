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Андипал-Форте таблетки стрип, №10 - Запоріжжя (112233) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
51,60
Економія: -3,66 грн
47,94 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (4)
48,16
Економія: -2,41 грн
45,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
58,00
Економія: -13,60 грн
44,40 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
49,00
Економія: -9,00 грн
40,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
53,50
Економія: -9,10 грн
44,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (7)
48,33
Економія: -1,43 грн
46,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
49,41
Економія: -2,26 грн
47,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (4)
47,94
Економія: -2,30 грн
45,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
52,40
Економія: -4,51 грн
47,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (5)
46,63
Економія: -2,18 грн
44,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (7)
53,77
Економія: -5,90 грн
47,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
49,31
Економія: -4,36 грн
44,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (3)
50,14
Економія: -1,84 грн
48,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
52,40
Економія: -8,00 грн
44,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (1)
49,00
Економія: -9,00 грн
40,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (5)
49,04
Економія: -4,11 грн
44,93 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (2)
49,25
Економія: -3,61 грн
45,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (3)
52,81
Економія: -7,88 грн
44,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
48,45
Економія: -4,59 грн
43,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (9)
48,20
Економія: -2,60 грн
45,60 грн