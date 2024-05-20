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Бактоклав таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг стрип, №10 - Запоріжжя (112250) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
104,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (4)
100,07
Економія: -4,53 грн
95,54 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
104,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (3)
106,80
Економія: -2,80 грн
104,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
92,04 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Всього: упаковка (1)
113,68
Економія: -20,93 грн
92,75 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Всього: упаковка (1)
104,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (13)
106,80
Економія: -2,80 грн
104,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (12)
106,80
Економія: -2,80 грн
104,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (7)
106,80
Економія: -2,80 грн
104,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (1)
96,08 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Всього: упаковка (2)
104,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
99,88
Економія: -6,17 грн
93,71 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
106,80
Економія: -2,80 грн
104,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
98,56 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (3)
106,80
Економія: -2,80 грн
104,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
92,79
Економія: -6,05 грн
86,74 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (5)
106,80
Економія: -2,80 грн
104,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (6)
93,54
Економія: -5,34 грн
88,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (1)
101,44
Економія: -5,97 грн
95,47 грн