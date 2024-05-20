Бактоклав таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг стрип, №10 - Запоріжжя (112250) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Роторна, 21
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Нє болєй
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 17