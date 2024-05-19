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Бактоклав таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг стрип, №10 - Львів (112250) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
90,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
108,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
108,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
121,30
Економія: -17,30 грн
104,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
110,48
Економія: -17,75 грн
92,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
108,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
108,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
108,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
108,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
108,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
112,38
Економія: -19,65 грн
92,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
90,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
113,69
Економія: -20,96 грн
92,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
108,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
108,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
108,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
108,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
108,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
112,38
Економія: -19,65 грн
92,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
113,64
Економія: -20,91 грн
92,73 грн