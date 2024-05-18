Бактоклав таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг стрип, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (112250) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 34 аптеках
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
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Дніпро, вул. Коробова, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
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Дніпро, пл. Вокзальна, 3
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Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Аптека копійка
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Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Нє болєй
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 1-Ж
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К