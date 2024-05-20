Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл тм А+, №1 - Запоріжжя (881157) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Челсі плюс
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Аптека
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Аптека
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Сіті-фарм
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Ірфарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом