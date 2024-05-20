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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 200 мл, №1 - Запоріжжя (820447) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (15)
53,58
Економія: -17,15 грн
36,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (15)
58,23
Економія: -10,74 грн
47,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (8)
39,05 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (5)
54,52
Економія: -14,52 грн
40,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (12)
53,58
Економія: -5,64 грн
47,94 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (3)
56,52
Економія: -16,52 грн
40,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (2)
54,00
Економія: -14,00 грн
40,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (3)
52,32
Економія: -12,32 грн
40,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (15)
46,58 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (8)
56,51
Економія: -16,51 грн
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (16)
55,51
Економія: -8,02 грн
47,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (5)
54,46 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
58,21
Економія: -18,21 грн
40,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (4)
49,51 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
56,51
Економія: -16,51 грн
40,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (17)
55,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (10)
58,23
Економія: -10,74 грн
47,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
49,51 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 4
Всього: упаковка (1)
54,52
Економія: -8,52 грн
46,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
Всього: упаковка (2)
54,52
Економія: -14,52 грн
40,00 грн