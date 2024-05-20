Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУДихальні аналептикиРозчин аміакуАміакЦіни в аптеках

Аміак розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл, №1 - Запоріжжя (29453) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
16,90 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
19,93
Економія: -0,80 грн
19,13 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (24)
22,64
Економія: -3,64 грн
19,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
19,86
Економія: -0,73 грн
19,13 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (25)
22,64
Економія: -3,51 грн
19,13 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (17)
22,54
Економія: -3,41 грн
19,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (44)
15,17 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (16)
22,66
Економія: -3,53 грн
19,13 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (25)
22,11
Економія: -2,98 грн
19,13 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (15)
22,65
Економія: -3,52 грн
19,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (28)
19,75
Економія: -6,24 грн
13,51 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (23)
15,04 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (5)
19,91
Економія: -0,78 грн
19,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (29)
15,94 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: упаковка (17)
22,54
Економія: -3,41 грн
19,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (8)
15,93 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (3)
19,93
Економія: -0,80 грн
19,13 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (35)
19,91
Економія: -0,91 грн
19,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (15)
15,93 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
19,81
Економія: -0,68 грн
19,13 грн