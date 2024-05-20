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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (21467) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (13)
32,65
Економія: -3,65 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (20)
41,86
Економія: -12,86 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
33,44
Економія: -4,44 грн
29,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (7)
35,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
34,18 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (10)
34,78
Економія: -0,60 грн
34,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (14)
34,47
Економія: -3,66 грн
30,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
35,65 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (20)
41,88
Економія: -12,88 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (13)
34,13
Економія: -1,13 грн
33,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
32,56 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (6)
33,44
Економія: -4,44 грн
29,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (32)
39,09
Економія: -4,91 грн
34,18 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (1)
34,12
Економія: -5,12 грн
29,00 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (3)
41,88
Економія: -12,88 грн
29,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (20)
34,38
Економія: -6,55 грн
27,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (15)
41,89
Економія: -7,71 грн
34,18 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (45)
34,13
Економія: -5,13 грн
29,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (3)
33,29
Економія: -4,29 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (3)
34,13
Економія: -1,13 грн
33,00 грн