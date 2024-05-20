Альбумін-Біофарма розчин для інфузій 10 % флакон 50 мл, №1 - Запоріжжя (444388) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом