Київ
Імуноглобуліни здорової людини
J06B A01
Іммуноглобуліни здорової людини для екстрасудинного застосування
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J06
ЛІКУВАЛЬНІ СИРОВАТКИ ТА ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B
ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B A
Імуноглобуліни здорової людини
J06B A01
Іммуноглобуліни здорової людини для екстрасудинного застосування
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Кутаквіг
Розчин для ін'єкцій 165 мг/мл флакон 12 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
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