Київ
Імуноглобуліни здорової людини
J06B A01

Іммуноглобуліни здорової людини для екстрасудинного застосування

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J06ЛІКУВАЛЬНІ СИРОВАТКИ ТА ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06BІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B AІмуноглобуліни здорової людини
J06B A01Іммуноглобуліни здорової людини для екстрасудинного застосування
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Кутаквіг
Кутаквіг
Розчин для ін'єкцій 165 мг/мл флакон 12 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
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