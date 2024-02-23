ПАЛБОЦИКЛІБ (PALBOCICLIBUM) Діюча речовина
Ібранс Капсули, 125 мг, блістер, № 21 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 53872,21 грн
Ібранс Капсули, 75 мг, блістер, № 21 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 55100,00 грн
Ібранс Капсули, 100 мг, блістер, № 21 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 54970,00 грн
Ібранс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 21 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 61009,93 грн
Ібранс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 125 мг, блістер, № 21 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 61009,31 грн
Ібранс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 21 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності