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Активні речовини — “П”ПАЛБОЦИКЛІБ (PALBOCICLIBUM)

ПАЛБОЦИКЛІБ (PALBOCICLIBUM) Діюча речовина

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Знайдено: 6 препаратів
Ібранс капсули, 125 мг, блістер, № 21; Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Ібранс Капсули, 125 мг, блістер, № 21 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
В 17 аптеках
від 53872,21 грн
Ціни в аптеках
Ібранс капсули, 75 мг, блістер, № 21; Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Ібранс Капсули, 75 мг, блістер, № 21 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
В 3 аптеках
від 55100,00 грн
Ціни в аптеках
Ібранс капсули, 100 мг, блістер, № 21; Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Ібранс Капсули, 100 мг, блістер, № 21 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
В 2 аптеках
від 54970,00 грн
Ціни в аптеках
Ібранс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 21; Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Ібранс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 21 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
В 1 аптеці
від 61009,93 грн
Ціни в аптеках
Ібранс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 125 мг, блістер, № 21; Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Ібранс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 125 мг, блістер, № 21 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
В 1 аптеці
від 61009,31 грн
Ціни в аптеках
Ібранс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 21; Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Ібранс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 21 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності