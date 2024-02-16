ТЕМГІКОЛУРИЛ (TEMGICOLURILUM) Діюча речовина
темгіколурил за хімічною структурою близький до природних метаболітів організму: складається з двох метильованих фрагментів сечовини, що входить до складу біциклічної структури; має помірну транквілізуючу (анксіолітичну) активність; знімає або послаблює почуття неспокою, тривожність, страх, внутрішнє емоційне напруження та роздратування; транквілізуючий ефект не супроводжується міорелаксацією та порушенням координації рухів, тому відноситься до денних транквілізаторів; снодійного ефекту не виявляє, але посилює дію снодійних ЛЗ та поліпшує сон при його порушенні; чинить ноотропну дію, покращує когнітивні функції, підвищує увагу і розумову працездатність, не стимулюючи симптоматику продуктивних психопатологічних розладів (марення, паталогічна емоційна активність); має антиоксидантну активність, діє як мембраностабілізатор, адаптоген та церебропротектор при оксидантному стресі різного генезу; діє на активність структур лімбіко-ретикулярного комплексу (на емоціогенні зони гіпоталамуса, впливає на всі 4 основні нейромедіаторні системи — ГАМК-ергічну, холінергічну, серотонінергічну та адренергічну); не чинить периферичної адренонегативної дії; проявляє антагоністичну активність відносно збудження адренергічної і глутаматергічної систем та підсилює функціонування гальмівних серотонін- і ГАМК-ергічних механізмів мозку; має нормастенічні властивості; полегшує нікотинову абстиненцію.
неврози та неврозоподібні стани (тривога, емоційна лабільність, занепокоєння та страх).
Кардіалгія різного походження (не пов’язані з ІХС).
Для поліпшення переносимості нейролептиків та транквілізаторів.
У складі комплексної терапії нікотинової залежності як засіб, що зменшує потяг до куріння.
внутрішньо, незалежно від прийому їжі, по 300–600 мг 2–3 рази на добу. Максимальна разова доза 3 г, добова — 10 г. Курс лікування — від кількох днів до 2-3 міс.
При нікотиновій абстиненції застосовувати по 600–1000 мг на добу протягом 5–6 тижнів.
Діти. Досвід застосування дітям відсутній.
підвищена чутливість до мебікару або до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ.
зниження АТ; диспептичні розлади (у т.ч. нудота, блювання, діарея); бронхоспазм; АР (шкірні висипання, свербіж, кропив’янка, ангіоневротичний набряк); зниження температури тіла, слабкість, запаморочення.
не слід застосовувати під час роботи водіям транспортних засобів та особам, чия професія пов’язана з підвищеною концентрацією уваги.
можна комбінувати з нейролептиками, транквілізаторами (бензодіазепінами), снодійними, антидепресантами та психостимуляторами.
темгіколурил малотоксичний. При значному передозуванні можливе посилення побічних ефектів (у тому числі алергічні реакції, диспептичні порушення, слабкість, тимчасове зниження АТ і температури тіла).
Лікування: необхідно провести промивання шлунка і застосувати загальноприйняті методи дезінтоксикації та симптоматичну терапію. Специфічний антидот не відомий.