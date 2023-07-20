Всі аптеки України
Активні речовини — “Г”ГРИЦИКИ ЗВИЧАЙНІ* (CAPSELLA BURSA-PASTORIS MEDIC.*)

ГРИЦИКИ ЗВИЧАЙНІ* (CAPSELLA BURSA-PASTORIS MEDIC.*) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 2 препарати
Грициків трава трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
Грициків трава Трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
В 317 аптеках
від 22,99 грн
Ціни в аптеках
Грициків трава трава, 60 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Грициків трава Трава, 60 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 254 аптеках
від 12,67 грн
Ціни в аптеках
Форма выпуска: трава.