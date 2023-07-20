Активні речовини — “Г”ГРИЦИКИ ЗВИЧАЙНІ* (CAPSELLA BURSA-PASTORIS MEDIC.*) ГРИЦИКИ ЗВИЧАЙНІ* (CAPSELLA BURSA-PASTORIS MEDIC.*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Грициків трава Трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола В 317 аптеках від 22,99 грн Ціни в аптеках Грициків трава Трава, 60 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави" В 254 аптеках від 12,67 грн Ціни в аптеках Форма випуску Форма выпуска: трава. Препарати, які містять ГРИЦИКИ ЗВИЧАЙНІ* Форма випуску