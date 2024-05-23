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Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля сироп бутылка 120 мл с мерным стаканом, №1 - Запорожье (863547) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
218,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
208,89
Экономия: -11,99 грн
196,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
256,23
Экономия: -30,07 грн
226,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 28 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
226,68 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
218,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
218,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
241,99
Экономия: -30,19 грн
211,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
265,78
Экономия: -48,67 грн
217,11 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
217,92 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
218,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
234,82
Экономия: -32,75 грн
202,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
256,82
Экономия: -105,93 грн
150,89 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
218,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
278,51
Экономия: -83,15 грн
195,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
252,35
Экономия: -49,73 грн
202,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
171,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
290,04
Экономия: -94,68 грн
195,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
240,19
Экономия: -45,46 грн
194,73 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
218,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
268,27
Экономия: -52,91 грн
215,36 грн