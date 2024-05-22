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Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля сироп бутылка 120 мл с мерным стаканом, №1 - Львов (863547) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (217)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
218,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
220,10 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
241,81
Экономия: -3,07 грн
238,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
256,28
Экономия: -51,53 грн
204,75 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
219,79 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
241,99
Экономия: -30,19 грн
211,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
222,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
220,10 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
247,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
270,99
Экономия: -59,19 грн
211,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
239,99
Экономия: -28,19 грн
211,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
222,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
217,79
Экономия: -37,49 грн
180,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
260,69
Экономия: -60,24 грн
200,45 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (217)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
218,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -67,19 грн
211,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
258,99
Экономия: -47,19 грн
211,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
292,99
Экономия: -81,19 грн
211,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
220,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (217)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
218,30 грн