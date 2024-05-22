Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия для леченияЖидкостиЖидкости для промывания, орошения, леченияPermiZzzol средство противопедикулезноеЦены в аптеках

PermiZzzol средство противопедикулезное аэрозоль 70 мл, №1 - Харьков (924537) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
241,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
301,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
241,80 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
303,27 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
303,38 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
241,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
301,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
241,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
303,35 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
303,47 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
241,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
302,95 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
304,63 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
304,64 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
303,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
241,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
241,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
304,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1)
302,19 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
304,83 грн