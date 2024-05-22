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АльфаРетин раствор офтальмологический флакон 10 мл, №1 - Киев (923853) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
472,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
500,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
504,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
472,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
472,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
504,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
472,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
472,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
472,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
472,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
475,92
Экономия: -17,07 грн
458,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
479,50
Экономия: -20,65 грн
458,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
472,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
472,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (1)
723,70
Экономия: -273,50 грн
450,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
472,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
472,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
472,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
472,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
472,00 грн