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Lactofem® Суппозитории вагинальные с молочной кислотой суппозитории вагинальные, №7 - Одесса (913370) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
317,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
363,06
Экономия: -61,00 грн
302,06 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
298,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (1)
299,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: упаковка (1)
326,86
Экономия: -21,47 грн
305,39 грн
Гармония
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 50
Всего: упаковка (2)
316,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
353,00
Экономия: -43,48 грн
309,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (1)
349,34
Экономия: -46,50 грн
302,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
Всего: упаковка (1)
346,99
Экономия: -43,81 грн
303,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
Всего: упаковка (1)
324,02
Экономия: -21,64 грн
302,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
305,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
Всего: упаковка (1)
324,03
Экономия: -41,99 грн
282,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
312,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Усатово, ул. Леси Украинки, 151
Всего: упаковка (2)
288,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
Всего: упаковка (1)
357,25
Экономия: -40,81 грн
316,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Фонтанка, ул. Чехова, 1/1
Всего: упаковка (1)
288,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (1)
330,40
Экономия: -26,40 грн
304,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
Всего: упаковка (4)
288,63 грн
Лазурная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Лазурная, 3/2-Н
Всего: упаковка (1)
316,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
Всего: упаковка (1)
299,70 грн