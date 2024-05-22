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Lactofem® Суппозитории вагинальные с молочной кислотой суппозитории вагинальные, №7 - Львов (913370) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
Всего: упаковка (1)
288,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франково, пл. Рынок, 33
Всего: упаковка (1)
356,99
Экономия: -62,86 грн
294,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
Всего: упаковка (1)
293,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 06 мин
Бурштын, ул. Калушская, 6-К
Всего: упаковка (2)
305,13
Экономия: -1,60 грн
303,53 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, пл. Сечевых Стрельцов, 1
Всего: упаковка (2)
267,46
Экономия: -1,28 грн
266,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 06 мин
Нововолынск, просп. Победы, 1
Всего: упаковка (1)
313,99
Экономия: -19,86 грн
294,13 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 06 мин
Нововолынск, м-н 15-й, 15
Всего: упаковка (1)
326,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
288,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (2)
298,04 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 06 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/24
Всего: упаковка (1)
300,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 06 мин
Волчинец, ул. Европейская, 3
Всего: упаковка (3)
344,99
Экономия: -50,86 грн
294,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 63/1
Всего: упаковка (1)
321,43
Экономия: -0,21 грн
321,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
Всего: упаковка (1)
343,76
Экономия: -42,14 грн
301,62 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 06 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 26
Всего: упаковка (1)
312,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 06 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: упаковка (1)
309,51
Экономия: -3,24 грн
306,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 06 мин
Ивано-Франковск, ул. Миколайчука Ивана, 30
Всего: упаковка (2)
371,99
Экономия: -77,86 грн
294,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 06 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: упаковка (1)
334,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
322,20
Экономия: -19,74 грн
302,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Василиянок, 11/8
Всего: упаковка (2)
324,33
Экономия: -5,73 грн
318,60 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется через 06 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (3)
319,87 грн