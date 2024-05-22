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Lactofem® Суппозитории вагинальные с молочной кислотой суппозитории вагинальные, №7 - Киев (913370) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 19
Всего: упаковка (1)
288,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-Б
Всего: упаковка (1)
288,63 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (2)
324,00
Экономия: -9,72 грн
314,28 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (2)
314,00
Экономия: -9,42 грн
304,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
288,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (1)
333,15
Экономия: -32,69 грн
300,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
Всего: упаковка (1)
288,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Защитников Азовстали, 6
Всего: упаковка (1)
293,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
320,75
Экономия: -25,11 грн
295,64 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 490/4
Всего: упаковка (2)
288,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ватутино, ул. Мира, 5
Всего: упаковка (1)
288,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
308,87 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
Всего: упаковка (1)
321,99
Экономия: -27,86 грн
294,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Келецкая, 104
Всего: упаковка (1)
294,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (1)
302,50
Экономия: -30,45 грн
272,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 58
Всего: упаковка (1)
288,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новая Прага, ул. Центральная, 31-А
Всего: упаковка (1)
288,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Березно, ул. Буховича, 4
Всего: упаковка (1)
288,63 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Березно, ул. Буховича, 10
Всего: упаковка (1)
301,68 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Сарны, ул. Широкая, 10
Всего: упаковка (1)
290,60 грн