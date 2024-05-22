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Lactofem® Суппозитории вагинальные с молочной кислотой суппозитории вагинальные, №7 - Харьков (913370) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
367,88
Экономия: -41,24 грн
326,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
328,99
Экономия: -34,86 грн
294,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
353,77
Экономия: -48,99 грн
304,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (1)
303,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (1)
305,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Дружбы Народов, 238-Д
Всего: упаковка (1)
334,07
Экономия: -28,89 грн
305,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (1)
368,65
Экономия: -36,32 грн
332,33 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Всего: упаковка (1)
314,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Всего: упаковка (1)
349,31
Экономия: -44,21 грн
305,10 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Пересечное, перек. Сумской шлях / Чкалова, 146/1
Всего: упаковка (1)
346,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
330,68
Экономия: -28,19 грн
302,49 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 18:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
Всего: упаковка (1)
328,29
Экономия: -26,85 грн
301,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
327,98
Экономия: -30,72 грн
297,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (1)
342,56
Экономия: -46,05 грн
296,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
278,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
331,71
Экономия: -28,02 грн
303,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
336,54
Экономия: -35,08 грн
301,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (1)
330,69
Экономия: -21,25 грн
309,44 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
346,92
Экономия: -35,68 грн
311,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (1)
343,73
Экономия: -41,29 грн
302,44 грн