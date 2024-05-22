Lactofem® Суппозитории вагинальные с молочной кислотой суппозитории вагинальные, №7 - Харьков (913370) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 9 аптеках
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Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
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Харьков, просп. Победы, 50-Е
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Харьков, просп. Юбилейный, 89
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Харьков, ул. Дружбы Народов, 238-Д
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Балаклея, ул. Октябрьская, 16
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Павлоград, ул. Центральная, 59
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Павлоград, ул. Независимости, 166/1
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Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
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Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
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Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Не болей
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Днепр, просп. Слобожанский, 111
Не болей
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