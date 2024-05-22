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Lactofem® Суппозитории вагинальные с молочной кислотой суппозитории вагинальные, №7 - Днепр (Днепропетровск) (913370) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
351,49
Экономия: -41,88 грн
309,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
335,40
Экономия: -32,75 грн
302,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
367,61
Экономия: -56,79 грн
310,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
331,54
Экономия: -30,48 грн
301,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (2)
358,99
Экономия: -64,86 грн
294,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
355,05
Экономия: -30,14 грн
324,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
352,63
Экономия: -50,33 грн
302,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
360,77
Экономия: -50,79 грн
309,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
360,67
Экономия: -56,03 грн
304,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (1)
335,99
Экономия: -34,84 грн
301,15 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
350,23
Экономия: -19,85 грн
330,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (2)
318,12 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
350,99
Экономия: -56,86 грн
294,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (2)
317,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
299,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (1)
348,62
Экономия: -46,18 грн
302,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 33
Всего: упаковка (1)
364,60
Экономия: -51,00 грн
313,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
346,92
Экономия: -35,68 грн
311,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (1)
330,69
Экономия: -21,25 грн
309,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 1
Всего: упаковка (1)
348,16
Экономия: -39,14 грн
309,02 грн