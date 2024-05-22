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Lactofem® Увлажняющий крем крем вагинальный туба 50 г с аппликатором, №1 - Львов (913369) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
305,00 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
307,52
Экономия: -3,35 грн
304,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
336,03
Экономия: -33,30 грн
302,73 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
337,99
Экономия: -49,99 грн
288,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
282,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
305,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
305,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
316,35
Экономия: -17,95 грн
298,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
336,94
Экономия: -38,72 грн
298,22 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
330,99
Экономия: -42,99 грн
288,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
305,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
423,99
Экономия: -135,99 грн
288,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
288,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
305,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
305,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
340,21
Экономия: -36,36 грн
303,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
406,99
Экономия: -118,99 грн
288,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
298,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
305,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
305,00 грн