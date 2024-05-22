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Lactofem® Увлажняющий крем крем вагинальный туба 50 г с аппликатором, №1 - Харьков (913369) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
328,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
282,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
365,78
Экономия: -41,01 грн
324,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
310,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
336,14
Экономия: -37,70 грн
298,44 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
315,86 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
310,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
321,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
343,99
Экономия: -55,99 грн
288,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
321,75 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
296,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
331,12
Экономия: -33,60 грн
297,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
358,22
Экономия: -54,05 грн
304,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
320,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
328,30 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
319,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
328,99
Экономия: -40,99 грн
288,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
325,88 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
323,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
340,86
Экономия: -60,71 грн
280,15 грн