Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты гипсовыеБинт гипсовый +Biolikar™Цены в аптеках

Бинт гипсовый +Biolikar™ 15 см х 2,7 м, №1 - Одесса (912505) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
22,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
Всего: упаковка (2)
20,23 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
Всего: упаковка (1)
20,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
Всего: упаковка (1)
18,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ватутино, просп. Дружбы, 5/3
Всего: упаковка (8)
13,96 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тывров, ул. Малиновского Маршала, 2
Всего: упаковка (2)
21,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 23
Всего: упаковка (2)
20,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
18,97 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 29
Всего: упаковка (2)
20,75 грн
Будьте здоровы
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Барышевка, ул. Киевский Шлях, 124-Д
Всего: упаковка (10)
27,40
Экономия: -4,00 грн
23,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Великая Александровка, ул. Котляревского, 27
Всего: упаковка (1)
20,75 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щусева, 8
Всего: упаковка (2)
17,07 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
Всего: упаковка (2)
20,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
20,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
18,97 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бородянка, ул. Центральная, 363-Г
Всего: упаковка (1)
21,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
20,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
Всего: упаковка (1)
21,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
Всего: упаковка (4)
19,29 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Калуш, ул. Каракая, 28-А
Всего: упаковка (1)
20,49 грн