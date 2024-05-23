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Алкотестер "Oromed" X11 PRO, №1 - Запорожье (880691) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
4491,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
4714,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
4734,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
4214,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
4161,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
4190,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
4195,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
4691,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
4714,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
4208,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
4707,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
4720,19 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом