Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеРасходные материалыкомплекты гинекологические (акушерские)Амниотом акушерский "ВОЛЕС" одноразовый стерильныйЦены в аптеках

Амниотом акушерский "ВОЛЕС" одноразовый стерильный , №1 - Львов (856860) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Луцк, просп. Возрождения, 30
Всего: упаковка (104)
12,29
Экономия: -0,09 грн
12,20 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рожище, ул. Шилокадзе, 19
Всего: упаковка (1)
16,99
Экономия: -0,17 грн
16,82 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Коломыя, ул. Роксоланы, 7
Всего: упаковка (117)
17,55 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 78-А
Всего: упаковка (50)
11,86
Экономия: -0,19 грн
11,67 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом