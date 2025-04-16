Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1013,73
Экономия при брони: -53,55 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1016,92
Экономия при брони: -56,74 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1003,02
Экономия при брони: -42,84 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1005,92
Экономия при брони: -45,74 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1003,21
Экономия при брони: -43,03 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1028,79
Экономия при брони: -68,61 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1040,70
Экономия при брони: -56,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1004,95
Экономия при брони: -54,72 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1019,90
Экономия при брони: -63,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1020,58
Экономия при брони: -60,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1018,08
Экономия при брони: -57,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1024,83
Экономия при брони: -64,65 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
12.8 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1000,90
Экономия при брони: -40,72 грн
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Аптека низких цен
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
106.5 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1010,55
Экономия при брони: -50,37 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1009,29
Экономия при брони: -49,11 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
108.4 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1004,85
Экономия при брони: -44,67 грн
Аптека копейка
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
116.8 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1018,65
Экономия при брони: -58,47 грн
Аптека копейка
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
128.3 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
998,22
Экономия при брони: -77,49 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
128.7 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1009,16
Экономия при брони: -54,95 грн
Аптека 9-1-1
Кременчуг, ул. Маслова Академика, 15/4
128.8 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma