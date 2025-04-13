Харьков (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1021,87
Экономия при брони: -55,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1008,97
Экономия при брони: -48,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1011,96
Экономия при брони: -51,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
6.6 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1002,89
Экономия при брони: -42,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.2 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
995,65
Экономия при брони: -35,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 31
7.3 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1010,13
Экономия при брони: -49,81 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
7.3 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
995,94
Экономия при брони: -35,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1008,70
Экономия при брони: -25,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
7.6 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
997,87
Экономия при брони: -37,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
8.1 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1008,39
Экономия при брони: -48,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 59
8.2 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1012,92
Экономия при брони: -52,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
997,58
Экономия при брони: -37,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1029,72
Экономия при брони: -69,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
8.8 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1003,76
Экономия при брони: -43,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
9.2 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1020,10
Экономия при брони: -59,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 87
10.4 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1030,20
Экономия при брони: -69,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1021,93
Экономия при брони: -64,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
12.1 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 33-А
14.3 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1013,79
Экономия при брони: -53,47 грн
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