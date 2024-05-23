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Артелак® АйЛид Раствор офтальмологический увлажняющий спрей флакон 10 мл, №1 - Одесса (845050) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
371,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
331,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
331,06
Экономия: -20,70 грн
310,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
331,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
296,02 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
331,30 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
331,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
329,36
Экономия: -17,58 грн
311,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
331,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
332,28
Экономия: -20,54 грн
311,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
331,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
325,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
331,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
331,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (3)
295,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
295,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
331,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
362,05
Экономия: -39,58 грн
322,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
331,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
331,30 грн