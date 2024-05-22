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Медицинские изделияОфтальмологические и оптические изделияСредства для офтальмологического использованияАртелак® АйЛид Раствор офтальмологический увлажняющийЦены в аптеках

Артелак® АйЛид Раствор офтальмологический увлажняющий спрей флакон 10 мл, №1 - Львов (845050) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
331,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
306,74 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
357,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
331,55
Экономия: -19,77 грн
311,78 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
331,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
331,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
331,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
341,03
Экономия: -19,30 грн
321,73 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
509,20
Экономия: -196,30 грн
312,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
338,90
Экономия: -37,63 грн
301,27 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
331,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
405,99
Экономия: -93,12 грн
312,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
331,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
331,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
383,99
Экономия: -71,12 грн
312,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
331,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
360,33
Экономия: -38,51 грн
321,82 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
488,00
Экономия: -175,10 грн
312,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
331,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
331,30 грн