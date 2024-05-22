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Артелак® АйЛид Раствор офтальмологический увлажняющий спрей флакон 10 мл, №1 - Киев (845050) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 341 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
395,99
Экономия: -83,12 грн
312,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
329,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20)
337,66 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
510,40
Экономия: -197,50 грн
312,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
419,99
Экономия: -107,12 грн
312,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
306,74 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
425,40
Экономия: -107,82 грн
317,58 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
509,20
Экономия: -196,30 грн
312,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
508,80
Экономия: -195,90 грн
312,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
509,20
Экономия: -196,30 грн
312,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
385,46
Экономия: -63,32 грн
322,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
331,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
331,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
393,30
Экономия: -80,40 грн
312,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
331,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
331,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
509,20
Экономия: -196,30 грн
312,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
331,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (2)
502,10
Экономия: -189,20 грн
312,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
306,74 грн