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Медицинские изделияОфтальмологические и оптические изделияСредства для офтальмологического использованияАртелак® АйЛид Раствор офтальмологический увлажняющийЦены в аптеках

Артелак® АйЛид Раствор офтальмологический увлажняющий спрей флакон 10 мл, №1 - Харьков (845050) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
323,09
Экономия: -16,93 грн
306,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
359,92
Экономия: -39,68 грн
320,24 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
480,90
Экономия: -168,00 грн
312,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
332,63
Экономия: -10,56 грн
322,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
321,62
Экономия: -15,46 грн
306,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
338,12 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
320,74 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
325,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
325,20
Экономия: -19,04 грн
306,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
320,70
Экономия: -14,54 грн
306,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
339,44
Экономия: -17,39 грн
322,05 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (2)
479,80
Экономия: -166,90 грн
312,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
488,00
Экономия: -175,10 грн
312,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
291,58 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (1)
495,00
Экономия: -182,10 грн
312,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -189,20 грн
312,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
322,91
Экономия: -16,75 грн
306,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
324,99 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (1)
451,60
Экономия: -135,60 грн
316,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
Всего: упаковка (1)
348,39 грн