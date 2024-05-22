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Артелак® АйЛид Раствор офтальмологический увлажняющий спрей флакон 10 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (845050) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
329,36
Экономия: -17,58 грн
311,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
331,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
379,46
Экономия: -55,01 грн
324,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
331,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
385,76
Экономия: -63,71 грн
322,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
331,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
373,30
Экономия: -50,82 грн
322,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
373,68
Экономия: -51,12 грн
322,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
370,10
Экономия: -47,25 грн
322,85 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
325,09
Экономия: -13,31 грн
311,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
366,03
Экономия: -43,65 грн
322,38 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
331,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
359,70
Экономия: -35,50 грн
324,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
342,84
Экономия: -20,77 грн
322,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
348,97
Экономия: -18,57 грн
330,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
331,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
331,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
329,93
Экономия: -18,15 грн
311,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
331,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
331,30 грн