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Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля сироп бутылка 120 мл с мерным стаканом, №1 - Запорожье (863548) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
216,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
288,56
Экономия: -62,17 грн
226,39 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
234,44
Экономия: -36,58 грн
197,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 30 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
229,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
250,99
Экономия: -46,10 грн
204,89 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
216,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
216,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
216,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
245,65
Экономия: -22,18 грн
223,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
237,59 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
216,24 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
216,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
231,93
Экономия: -7,82 грн
224,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
261,05
Экономия: -30,47 грн
230,58 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
216,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
290,36
Экономия: -59,78 грн
230,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
246,04
Экономия: -48,43 грн
197,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
296,52
Экономия: -57,73 грн
238,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
233,03
Экономия: -8,92 грн
224,11 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
216,70 грн