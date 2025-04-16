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Апликус (Aplicus)
Апликус (Aplicus)
Кривой Рог
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
121.6 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
121.7 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
96,62
Экономия при брони:
-6,73 грн
89,89
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
121.8 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
122.3 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
98,04
Экономия при брони:
-6,50 грн
91,54
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
123.9 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
96,93
Экономия при брони:
-4,39 грн
92,54
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
123.9 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
124.0 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
91,41
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
124.1 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
124.2 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
124.5 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
124.5 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
124.5 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
97,86
Экономия при брони:
-8,07 грн
89,79
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
124.6 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
91,41
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 19
125.3 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
125.9 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,21
Экономия при брони:
-4,84 грн
88,37
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
125.9 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,54
Экономия при брони:
-7,84 грн
85,70
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
128.3 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
91,41
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
128.3 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
128.4 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
91,41
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
128.4 км
Апликус паста для наружного применения 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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