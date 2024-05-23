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Апликус паста для наружного применения 90 г, №1 - Запорожье (875813) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
107,15
Экономия: -19,38 грн
87,77 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
96,41
Экономия: -8,25 грн
88,16 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
100,64
Экономия: -12,95 грн
87,69 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
96,14
Экономия: -8,44 грн
87,70 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
96,89
Экономия: -6,10 грн
90,79 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
107,71
Экономия: -9,92 грн
97,79 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
110,42
Экономия: -22,73 грн
87,69 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
98,68
Экономия: -6,83 грн
91,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
101,16
Экономия: -13,45 грн
87,71 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
101,79
Экономия: -13,66 грн
88,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
96,42
Экономия: -8,38 грн
88,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
97,27
Экономия: -9,11 грн
88,16 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
96,69
Экономия: -6,90 грн
89,79 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
101,61
Экономия: -7,72 грн
93,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
95,74
Экономия: -5,89 грн
89,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
98,65
Экономия: -10,49 грн
88,16 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
96,07
Экономия: -8,39 грн
87,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
103,33
Экономия: -15,70 грн
87,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
103,65
Экономия: -16,02 грн
87,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
102,84
Экономия: -14,56 грн
88,28 грн