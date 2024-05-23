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Апликус паста для наружного применения 90 г, №1 - Одесса (875813) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
107,74
Экономия: -19,57 грн
88,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
105,42
Экономия: -15,32 грн
90,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
99,30
Экономия: -11,33 грн
87,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
91,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
107,55
Экономия: -19,87 грн
87,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
100,60
Экономия: -12,91 грн
87,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
102,87
Экономия: -14,35 грн
88,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
106,28
Экономия: -18,51 грн
87,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
100,90
Экономия: -13,44 грн
87,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
105,46
Экономия: -16,94 грн
88,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (1)
105,60
Экономия: -17,51 грн
88,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
100,51
Экономия: -12,54 грн
87,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
98,40
Экономия: -10,14 грн
88,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
94,15
Экономия: -5,89 грн
88,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
Всего: упаковка (1)
100,70
Экономия: -12,81 грн
87,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: упаковка (1)
107,67
Экономия: -19,50 грн
88,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
Всего: упаковка (1)
94,83
Экономия: -6,42 грн
88,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
94,75
Экономия: -6,49 грн
88,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
103,24
Экономия: -14,83 грн
88,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
100,25
Экономия: -12,36 грн
87,89 грн