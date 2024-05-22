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Апликус паста для наружного применения 90 г, №1 - Киев (875813) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
105,50
Экономия: -17,33 грн
88,17 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
104,10
Экономия: -16,01 грн
88,09 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
107,04
Экономия: -18,87 грн
88,17 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
107,84
Экономия: -19,75 грн
88,09 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
101,56
Экономия: -13,28 грн
88,28 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
104,76
Экономия: -16,59 грн
88,17 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
98,13
Экономия: -9,39 грн
88,74 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
101,63
Экономия: -14,00 грн
87,63 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
99,55
Экономия: -11,58 грн
87,97 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
98,85
Экономия: -10,40 грн
88,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
99,03
Экономия: -11,14 грн
87,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
102,89
Экономия: -14,91 грн
87,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
106,05
Экономия: -17,88 грн
88,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
104,95
Экономия: -16,86 грн
88,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
107,97
Экономия: -19,80 грн
88,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
107,23
Экономия: -19,60 грн
87,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
102,11
Экономия: -14,48 грн
87,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
99,93
Экономия: -12,09 грн
87,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
102,53
Экономия: -15,26 грн
87,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 19 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
128,80
Экономия: -38,96 грн
89,84 грн