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Апликус паста для наружного применения 90 г, №1 - Харьков (875813) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
94,95
Экономия: -7,41 грн
87,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
102,13
Экономия: -13,76 грн
88,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
102,19
Экономия: -13,67 грн
88,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
107,87
Экономия: -19,70 грн
88,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
102,97
Экономия: -14,56 грн
88,41 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
105,51
Экономия: -16,99 грн
88,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
97,70
Экономия: -9,66 грн
88,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
94,68
Экономия: -6,73 грн
87,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
Всего: упаковка (1)
100,61
Экономия: -12,16 грн
88,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
97,09
Экономия: -8,56 грн
88,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (1)
98,84
Экономия: -10,39 грн
88,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (1)
98,60
Экономия: -10,33 грн
88,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
99,25
Экономия: -11,55 грн
87,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
Всего: упаковка (1)
103,87
Экономия: -15,46 грн
88,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
95,95
Экономия: -7,69 грн
88,26 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
97,17
Экономия: -9,01 грн
88,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
96,33
Экономия: -8,38 грн
87,95 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (1)
102,57
Экономия: -14,44 грн
88,13 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
97,61
Экономия: -9,08 грн
88,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
100,82
Экономия: -12,54 грн
88,28 грн