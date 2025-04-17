Киев
Бандаж грудо-поясничного отдела позвоночника (Thoracolumbar spine bandage)

Бандаж грудо-поясничного отдела позвоночника (Thoracolumbar spine bandage)

Чернигов (адрес не указан)
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Руданского Степана, 2
344.0 км
БАНДАЖ ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Т129 №1
Мартынюк Татьяна Васильевна
670,70 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Луцк, просп. Возрождения, 13
420.6 км
БАНДАЖ ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Т129 №1
Мартынюк Татьяна Васильевна
775,30 грн
БАНДАЖ ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Т129 №1
Мартынюк Татьяна Васильевна
775,30 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, ул. Гулака-Артемовского, 18
423.1 км
БАНДАЖ ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Т129 №1
Мартынюк Татьяна Васильевна
738,40 грн
БАНДАЖ ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Т129 №1
Мартынюк Татьяна Васильевна
738,40 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, бульв. Газюка Ивана, 2
426.2 км
БАНДАЖ ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Т129 №1
Мартынюк Татьяна Васильевна
744,80 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 1
504.6 км
БАНДАЖ ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Т129 №1
Мартынюк Татьяна Васильевна
738,40 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Дружбы, 10
504.8 км
БАНДАЖ ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Т129 №1
Мартынюк Татьяна Васильевна
738,40 грн
БАНДАЖ ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Т129 №1
Мартынюк Татьяна Васильевна
738,40 грн
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