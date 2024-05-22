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Strong (стронг) спрей для горла флакон 20 мл, №1 - Харьков (879624) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (1)
225,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
Всего: упаковка (3)
225,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Китаенко, 8
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 70-Б
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 3-й, 39
Всего: упаковка (1)
225,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Первомайский, м-н 1/2, 29
Всего: упаковка (1)
225,00 грн