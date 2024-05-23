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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME® 8 см х 3,5 м средней растяжимости, №1 - Львов (639754) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (3)
130,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, ул. Вивчаренко, 11-А
Всего: упаковка (1)
89,45
Экономия: -0,15 грн
89,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (3)
132,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (3)
131,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (3)
131,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 75-А
Всего: упаковка (3)
130,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (3)
131,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
131,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
131,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
Всего: упаковка (3)
131,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (3)
131,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 47
Всего: упаковка (2)
131,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (3)
130,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (2)
130,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (3)
131,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
Всего: упаковка (3)
131,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (3)
132,09 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 68
Всего: упаковка (1)
131,88 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (3)
130,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (2)
131,12 грн