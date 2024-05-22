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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME® 8 см х 3,5 м средней растяжимости, №1 - Киев (639754) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
130,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5)
131,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
132,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
130,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
131,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (3)
130,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
131,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (3)
132,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (2)
132,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (1)
130,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (3)
131,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (3)
132,05 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
Всего: упаковка (3)
131,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (3)
131,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (2)
130,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (3)
130,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
131,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 68
Всего: упаковка (1)
131,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (2)
131,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
Всего: упаковка (3)
131,86 грн