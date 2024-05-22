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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME® 8 см х 3,5 м средней растяжимости, №1 - Днепр (Днепропетровск) (639754) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (3)
132,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
131,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (3)
130,85 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
131,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (3)
131,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (3)
131,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (3)
131,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (2)
131,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (3)
131,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (3)
131,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (2)
130,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (2)
131,24 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 19:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
Всего: упаковка (3)
131,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Глобино, ул. Виноградная, 11
Всего: упаковка (3)
131,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 18:00
Селидово, ул. Независимости, 37
Всего: упаковка (1)
131,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Селидово, ул. Нагорная, 29
Всего: упаковка (3)
132,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Семеновка, ул. Независимости, 52-А
Всего: упаковка (1)
130,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (3)
131,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (3)
130,45 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (3)
130,63 грн