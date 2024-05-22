Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME®Цены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME® 8 см х 3 м средней растяжимости, №1 - Днепр (Днепропетровск) (639753) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (2)
90,70
Экономия: -27,43 грн
63,27 грн
Аптека есть все, что врач прописал
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
Всего: упаковка (2)
94,30 грн
Аптека есть все, что врач прописал
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
Всего: упаковка (1)
94,30 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 56
Всего: упаковка (1)
95,90 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 16:00
Кропивницкий, ул. Габдрахманова, 5
Всего: упаковка (2)
95,90 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 31
Всего: упаковка (1)
95,90 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Днепровская, 93
Всего: упаковка (1)
95,90 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 18:30
Кропивницкий, просп. Университетский, 2/5
Всего: упаковка (2)
95,90 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом