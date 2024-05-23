Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME®Цены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME® 8 см х 2,5 м средней растяжимости, №1 - Одесса (639752) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3)
98,62 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
98,33 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
99,03 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (3)
97,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (3)
98,14 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (2)
99,03 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (2)
98,57 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (3)
73,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (3)
98,49 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (3)
98,52 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (3)
98,68 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (1)
75,08 грн
Семейная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
72,90
Экономия: -0,56 грн
72,34 грн
Аптека семейная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
72,79
Экономия: -0,04 грн
72,75 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
Всего: упаковка (2)
74,47
Экономия: -0,26 грн
74,21 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (2)
72,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (3)
98,61 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (2)
98,54 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (3)
98,92 грн