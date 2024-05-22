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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME® 8 см х 2,5 м средней растяжимости, №1 - Киев (639752) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
97,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
98,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
98,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
98,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
98,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
98,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (1)
98,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (3)
97,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
97,79 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (2)
75,10
Экономия: -1,31 грн
73,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
98,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (3)
98,03 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (2)
73,41
Экономия: -1,08 грн
72,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (2)
98,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (3)
97,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (2)
73,01
Экономия: -0,31 грн
72,70 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
74,68 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (2)
74,05
Экономия: -0,37 грн
73,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (2)
98,88 грн
Йод
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (3)
74,89
Экономия: -0,99 грн
73,90 грн