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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME® 8 см х 2 м средней растяжимости, №1 - Киев (639751) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
60,99
Экономия: -0,67 грн
60,32 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
60,73 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
61,17
Экономия: -0,63 грн
60,54 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
61,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
59,63
Экономия: -0,76 грн
58,87 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
60,38
Экономия: -0,22 грн
60,16 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
61,22 грн
Йод
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
57,52 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (2)
60,93
Экономия: -0,77 грн
60,16 грн
Йод
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Открыто Закроется через 20 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
73,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
59,27
Экономия: -0,24 грн
59,03 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
60,86 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
60,85 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
60,48
Экономия: -0,01 грн
60,47 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
61,14 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
59,94
Экономия: -1,09 грн
58,85 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Сквира, ул. Киевская, 12
Всего: упаковка (5)
61,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (1)
60,06
Экономия: -0,02 грн
60,04 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16
Всего: упаковка (2)
61,22
Экономия: -1,11 грн
60,11 грн
Йод
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Открыто Закроется через 30 мин
Житомир, ул. Огиенко Ивана, 1/34
Всего: упаковка (3)
70,14 грн